  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor'da Leismann sözleşmesini feshetti

Denizlispor'da Leismann sözleşmesini feshetti

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da genel kurul 16 Haziran'a ertelenirken, takımda 17'nci ayrılık da yaşandı. Yeşil-siyahlıların Brezilyalı savunmacısı , alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip takımdan ayrıldı.

Denizlispor'da Leismann sözleşmesini feshetti
DHA

06.06.2021, 14:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla kulübe ihtar çeken Brezilyalı stoper, alacaklarının belirlenen sürede ödenmemesi nedeniyle serbest kalma hakkı kazanıp sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Denizlispor ile geçen sezon 33 maça çıkan 29 yaşındaki Leismann, gol ya da asist üretemedi. Denizlispor'da daha önce Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Angelo Sagal, Recep Niyaz, Muris Mesanovic, Marvin Bakalorz ve Cenk Gönen kulüple yollarını ayırmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor'da Leismann sözleşmesini feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.