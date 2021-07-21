Uşakspor’un çifte transfer harekatı

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, transferde gaza bastı. Giresunspor'dan forvet oyuncusu Yasin Ozan, Menemenspor'dan defans oyuncusu Berkay Samancı, Akhisarspor'dan hücum oyuncusu Onurcan Güler, Adanaspor'dan kanat oyuncusu Ömer Çiçek ve Kırklarelispor'dan kaleci Umut Kaya'yla sözleşme imzalayan Aşigolar, geçen sezon 1. Lig ekiplerinden Adanaspor forması giyen 28 yaşındaki sol bek Canberk Dilaver ile Çaykur Rizespor'dan eski Balıkesirsporlu Celal Emir Dede ile prensipte anlaştı. Bir dönem Manisaspor ve Göztepe formalarını da giyen Canberk, kariyerinde 146 maça çıktı, 1 gol attı, 6 da asist yaptı. 20 yaşındaki sağ açık Celal Emir, profesyonel olarak 38 maça çıktı, 3 gol atıp, 3 de asist yaptı.

■ SERVET SARUN