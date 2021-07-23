Denizlispor’da İldiz hamlesi

Denizlispor'da, 26 Temmuz'da yapılacak olağanüstü kongrede camiayı sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Transfer yasağının kaldırılması için 8 milyon lira gereken Horoz'da, başkanlık koltuğuna oturması beklenen iş insanı Uğur Akkuş ve kurmayları, hamlelerine başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi kulübün gıda ihtiyacını karşıladı. TFF'den gelecek 5 milyon TL paraşüt parası ve bitci.com'dan DNZ Token adı altında oluşturulan sitemden gelecek paradan 1 milyon TL transfer peşinatları için ayrıldı. Denizlispor'u 9 yıl aradan sonra 2018-19 sezonunda 1. Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Yücel İldiz, başkan adayı Akkuş'tan teklif aldığını doğruladı.

İLDİZ SICAK BAKIYOR

Denizli'de çok sevilen teknik direktör İldiz, "Denizli bizim ikinci memleketimiz. Bana haber gönderdiler. Yönetimsel olarak sağlıklı yapılanma olursa neden olmasın. İnşallah güzel şeyler olacak" diye konuştu.



ESKİ YILDIZLAR GERİ DÖNÜYOR

DENİZLİSPOR'UN 2018-2019 sezonunda 1. Lig'de şampiyon kadrosunda yeralan Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'a, başkan adayı Uğur Akkuş ve yönetiminden transfer teklifi götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan geçen sezon Adana Demirspor forması giyen Ismail Aissati, yeşilsiyahlı kulübün transfer listesinde ilk sırada bulunuyor. Aissati'ye 110 bin Euro teklif edildi. Faslı oyuncu teklifi düşünmek için süre istedi.