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Haberler Denizlispor Denizlispor’da Sakıb ayrıldı

Denizlispor’da Sakıb ayrıldı

Denizlispor’da Sakıb ayrıldı

25.7.2021

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, Sakıb Aytaç transferini açıkladı. Sakıb Aytaç, geçen sezon Süper Lig'de Denizlispor formasıyla sahaya çıktığı 17 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı
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