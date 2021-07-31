Denizli’de yeni aday Cinkaya

SÜPER Lig'den küme düşen, yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da yönetim krizi aylardır sürerken, 3 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kulübün eski başkan yardımcılarından Yavuz Cinkaya'nın ismi ön plana çıktı. Kent protokolünün Yavuz Cinkaya'nın başkanlık görevi üstlenmesi için görüşme yaptığı öğrenildi. Cinkaya'nın kentin ileri gelenlerinin destek vermesi durumunda başkan adaylığı için yeşil ışık yakacağı aktarıldı. Daha önce mevcut başkan Ali Çetin'in yönetiminde yer alan, fikir ayrılıkları nedeniyle istifa eden Cinkaya'nın aday olması durumunda 3 Ağustos'ta Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongrede kulübün yeni başkanı olması bekleniyor.

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