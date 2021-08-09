Horoz hareketli

Denizlispor'da, yeni başkan Mehmet Uz ve kurmayları bir yandan transfer yasağını kaldırmanın planlarını yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Horoz, Denizli Belediye'de yıldızı parlayan ve şampiyonluk yaşayıp takımı 2. Lig'e çıkaran orta saha oyuncusu Çağrı Ortakaya'ya teklif yaptı. Giresun, Samsunspor, Karagümrük ve Sakarya formalarını giyen 32 yaşındaki ön libero teklife sıcak bakıyor. Karagümrük'ün 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı ve Süper Lig'e çıktığı kadroda da yer alan Çağrı, Denizli'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

ALPEREN'E VİZE YOK

2014-2017 ve 2018- 2019 sezonlarında Denizlispor'da oynayan Denizlili eski futbolcu Alperen Babacan'ı Ankaragücü'nden isteyen yönetim, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'i ikna edemedi. Horoz, bir dönem Denizlili siyasilerle meclis komisyonlarında birlikte çalışan eski milletvekili Fatih Mert'in geri adım atmaması nedeniyle Alperen transferinden vazgeçmek zorunda kaldı.

MASÖR VE DOKTOR DA VEDA ETTİ

DENİZLİSPOR'UN yıllarca sağlık ekibinde görev yapan kulüp doktoru Ahmet Edremit, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la, masör Fatih Sepetçi ise TFF 1. Lig temsilcisi Erzurumspor BŞB'yle anlaştı. Öte yandan anlaşkulüp çalışanlarında tenkisata gidecek olan yeşil-siyahlı yönetim 60 olan kulüp çalışanı sayısının 30'a indirilmesi için girişimlere başladı. Birimlerden çalışanların listesinin istendiği öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP