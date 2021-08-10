Denizlispor, teknik direktör arayışlarına başladı. Kadrosu büyük oranda dağılıp geçen sezon kiralık gönderilen gençlerin ağırlıkta olduğu takımla antrenmanlarını sürdüren yeşil siyahlılarda yönetim, transfer yasağını kaldırmak için girişimlerini sürdürürken, teknik direktörlük görevi için Sait Karafırtınalar gündeme alındı. Mehmet Uz ve yönetimi, deneyimli bir teknik adamı takımın başına getirmek için girişimlerine devam ediyor. Yeşil-siyahlı yönetimin 1. Lig'de birçok takım çalıştırıp son olarak Ümraniyespor'da görev yapan Karafırtınalar'la temasa geçtiği öğrenildi. 52 yaşındaki antrenör, Altay, Boluspor, Manisaspor, Erciyesspor, Bucaspor ve Karşıyaka'da da görev yaptı.
Sait Karafırtınalar ismi ağırlık kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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