Horoz’da mutlu son

Spor Toto Süper Lig'den düşen ve bu sezon TFF Birinci Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da Mustafa Uz başkanlığındaki yeni yönetim, transfer yasağını kaldırıyor. Eski başkan Ali Çetin'in alacaklarına karşılık 8.5 milyon TL kulübe temlik koymasının ardından eli kolu bağlanan yeni yönetim, dün büyük bir hamle yaptı. Yönetim, kulübün kasasında bulunan 6 milyon TL, futbol federasyonundan gelecek 3 milyon TL'nin yanı sıra eski başkan Mustafa Üstek'in verdiği 2 milyon TL'lik destek ile sorunu çözeceği öğrenildi. Transfer yasağının kalkması için saatlerce toplantı yapıp çareler üretmeye çalışan yönetim, adeta şapkadan tavşan çıkardı.



BABA ÜSTEK KAYITSIZ KALAMADI

Oğlu Muhammed Üstek'in başkan yardımcısı ve futbol şube sorumlusu olduğu Denizlispor'a eski başkan Mustafa Üstek'in büyük destek verdiği ifade edildi. Yöneticilerin de transferin önünün açılması için büyük katkı sağladığı Denizlispor'da 11.5 milyon TL'nin toplandığı öğrenildi. Tesislerde kurban kestiren başkan Mustafa Uz, cumartesi günü Bandırmaspor maçına çıkacak olan futbolculara, "Transfer yasağının kalkması sizler içinde bir şans. Bunu iyi değerlendirin" dedi.

TANSU YAAN İSMİ GÜNDEMDE

Teknik direktör konusunda isim yapmış kulübe pahalı gelecek isimlerle çalışmak istemeyen Denizlispor'da yönetim, tercihini yerli hocalardan yana kullanmak istiyor. Yönetim, geçen sezon Kızılcabölükspor'u ligde tutan teknik adam Tansu Yaan'ı gündemine aldı. Süper Lig'deyken Denizlispor'un başında olan Bülent Uygun'un yardımcılığını yapan Tansu Yaan, Uygun ile Katar'da Al Rayyan ve Al Grafa takımlarında görev almıştı. Yaan, Karagümrük, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Eskişehirspor ve Karşıyaka takımlarında yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.



SEBAHATTİN ALP