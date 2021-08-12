Vah Horozum vah!

Transferin önünü açmaya çalışan Denizlispor, Bandırmaspor ile oynanacak sezonun ilk maçına teknik direktörsüz çıkacak. Takımın başında idari menajer Veli Acar olacak

Yeni sezon hazırlıklarını 1.5 aydır kendi tesislerinde teknik direktörsüz olarak sürdüren Denizlispor, Bandırmaspor ile cumartesi günü evinde oynanacak sezonun ilk maçına teknik direkörsüz çıkacak. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan Ege ekibi, rakibi karşısına geçen sezondan kalan 5 futbolcu haricinde U19 takviyeli kadrosuyla çıkacak. Takımın başında ise idari menajer Veli Acar ile kaleci antrenörü Hayrettin Öz olacak. Transfer tahtasını açmak için yaklaşık 13 milyon TL'ye denkleştirmeye çalışan yeşil-siyahlılar, sorunu çözmesi halinde 15 takviye yapacak.



MUHTEMEL 11 ŞEKİLLENDİ

4-5 futbolcuyla prensipte anlaşan Denizlispor yönetimi, yeni bir transfer yasağı gelmesini göz önünde bulundurarak oyuncularla en az ikişer yıllık sözleşme imzalayacak. Horoz'un mecbur kalmadıkça kiralık oyuncu transferi yapmayacağı öğrenildi. DENİZLİSPOR, Bandırmaspor maçına genç ağırlıklı oyuncularla çıkacak. Abdülkadir, yine kalede olacak. Kızılcabölükspor'dan geri dönen Emre Sağlık, Oğuz Yılmaz, Muhammet ve Görkem Can defansta görev yapacak. Orta sahada Furkan Uslu, Eren Kıryolcu ile Samet Emre Gündüz oynayacak. Sağ tarafta Özer, sol tarafta Mehmet Ali Uluman mücadele edecek. Horoz, yıldız futbolcusu Tusha ile gol arayacak.



SEBAHATTİN ALP