Horoz durmuyor

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırarak imzaları birer birer attırmaya başlayan Denizlispor'un hedefinde yeni bir yıldız var. Yeşil-siyahlı yönetim, ön libero takviyesi için Portekiz'e yönelirken Guimaraes forması giyen Alhassan Wakaso, gündeme geldi. Portekiz temsilcisi ile yolları yeni ayıran Alhassan Wakaso, menajerler kanalıyla Horoz'a önerildi. Yönetim, yeni teknik direktör Serhat Gülpınar'a sunduğu Ganalı futbolcu ile ilgili teknik direktör Serhat Gülpınar'dan olumlu dönüş aldı.

İKİ KULÜP DAHA TALİP OLDU

Bonservis engeli bulunmayan Wakaso, bu yönüyle kulübün transfer kriterlerine uyum sağlarken, önümüzdeki günlerde maddi şartları görüşmek için yönetim bir girişimde daha bulunacak. 29 yaşındaki ön liberonun da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Horoz'u çıkış yakalamak için bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi. Wakaso'ya Süper Lig ekipleri Kayserispor ve Yeni Malatya da talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



GÜLPINAR İDDİALI

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Serhat Gülpınar, yapılan son transferlerle takımın iyi güçlendiğini söyledi. Yönetimin bu konuda büyük bir çaba harcadığını belirten Gülpınar, "Denizlispor'a yakışan, daha önce bu takımda oynamış tecrübeli isimlerle anlaştık. Denizlispor'u yeniden ayağa kaldırmak için büyük çaba harcıyoruz. Ligde başarılı sonuçlar alarak sezonu mutlu bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Taraftarımıza iyi bir Denizlispor izlettireceğiz" dedi.



DENİZLİ'DE İMZA ŞOV

DENİZLİSPOR, transferde bombaları arka arkaya patlatmaya başladı. Transfer yasağını açtıktan sonra ilk olarak Tuzlaspor'dan orta saha Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılar son olarak Altay'da oynayan eski kalecisi Adam Stackhowiak, Ogenyi Onazi ile Ümraniyespor'dan Okan Derici ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlılar, açıkladığı 3 transferin ardından son olarak Ümraniyespor forması giyen savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Denizlispor'da transfer çalışmalarının devam ettiği ve kadroya en az 5-6 oyuncunun daha katılacağı ifade edildi.

SEBAHATTİN ALP