Altın kız Damla Su

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un 'Altın Kızı' Damla Su Türemen, karatede destan yazıyor. Denizlili genç sporcu, Avrupa Karate Federasyonu'nun (EKF) Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlediği Ümitler ve U-21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda 'Genç Kadınlar Kata' kategorisinde altın madalya kazanmayı başardı. Tampere Ice Arena'da devam eden organizasyonda 45 ülkeden 1008 sporcu mücadele ediyor.

Finlandiya'da finale adını yazdıran Damla Su Türemen, İtalyan rakibi Sonia Inzoli'yi yenerek birinci oldu. Daha önce Türkiye şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan sporcu, ay-yıldızlı formayla Avrupa Şampiyonu olarak destan yazdı. Milli sporculardan Furkan Kaynar, Enes Özdemir, Ceyda Nur Çolak ve Süleyman Aydemir altın madalyanın, Buse Kılıç bronz madalyanın sahibi olup, ülkemize 6 madalya kazandırdı.

BAŞKAN OSMAN ZOLAN: BU GURUR HEPİMİZİN

Denizli BŞB sporcusu Damla Su Türemen'in Finlandiya'da Avrupa Şampiyonu olması Denizli'de büyük gurur yaşattı. Damla Su Türemen'i ilk tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Sosyal medya hesabından "Bu gurur, mutluluk hepimizin" şeklinde bir paylaşım yapan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcumuz Damla Su Türemen altın madalya kazandı. Tebrikler Damla, nice şampiyonluklara" ifadelerini kullandı.

■ SEBAHATTİN ALP