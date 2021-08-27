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Haberler Denizlispor Horoz, Crivelli’yi transfer edecek

Horoz, Crivelli’yi transfer edecek

Horoz, Crivelli’yi transfer edecek

27.8.2021

DENİZLİSPOR, transferde bombayı patlatıyor. Flaş imzalar attıran ve kadrosunu güçlendiren Horoz hücum hattına takviye için yıldız bir isme kanca attı. Yeşil-siyahlı kurmayların, Başakşehir'den Fransız forvet Enzo Vito Gabriel Crivelli'ye teklif yaptığı öğrenildi. İstanbul ekibinden 26 yaşındaki oyuncuyu isteyen Denizlispor, futbolcunun menajeriyle de görüştü. Bu arada Ligde ikinci hafta karşılaşmasında genç ağırlıklı kadroyla Manisa Futbol Kulübü'ne mağlup olan Denizlisporlu futbolculara kişi başı 5'er bin TL prim verildi.

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