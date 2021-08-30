Denizli’nin gücü yetmedi

TFF Birinci Lig'de 3. hafta maçında Denizlispor, MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. 10. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Yusuf'un vuruşunda meşin yuvarlak Özer'in kafasından ağlara gitti: 0-1. 20'de Ankaragücü yine sağ kanattan Erdem'le köşe atışı kullandı kale önüne düşen top Ali Kaan'ın kafasından ağlarla buluştu: 0-2. 40'ta Cem, girdiği ikili mücadelede Gökhan'a sert hareketinden dolayı kırmızı kart gördü. 45+2. dakikada Mehmet Murat'ın pasında topla buluşan Ali Kaan rakip ceza alanı girdi, kaleci Stachowiak'ı avladı: 0-3. 52'de Oğuz'un rakip ceza alanı dışından çek- tiği sert şut yan kale direğinden döndü.

TOP DİREKTE PATLADI

75'TE ikili mücadelede Ariyibi'ye sert giren Erdal kırmızı kartla oyundan atıldı, Denizlispor da 10 kişi kaldı. 83. dakikada Geraldo'nun ceza sahası içinden vuruşunda top ön direkten oyun alanına geri döndü. Denizlispor, 3-0 kaybetti, puansız ligin dibine demir atarken Ankaragücü ilk galibiyetini aldı.