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Haberler Denizlispor Denizli’nin gücü yetmedi

Denizli’nin gücü yetmedi

Yaptığı 13 transferle kadrosunu yenileyen yeşil-siyahlılar, ilk yarıda Ali Kaan (2) ve Yusuf’un gollerine engel olamadı. İki takımın 10’ar kişi kaldığı mücadelede Horoz vasatıaşamadı.

Denizli’nin gücü yetmedi

30.8.2021

TFF Birinci Lig'de 3. hafta maçında Denizlispor, MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. 10. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Yusuf'un vuruşunda meşin yuvarlak Özer'in kafasından ağlara gitti: 0-1. 20'de Ankaragücü yine sağ kanattan Erdem'le köşe atışı kullandı kale önüne düşen top Ali Kaan'ın kafasından ağlarla buluştu: 0-2. 40'ta Cem, girdiği ikili mücadelede Gökhan'a sert hareketinden dolayı kırmızı kart gördü. 45+2. dakikada Mehmet Murat'ın pasında topla buluşan Ali Kaan rakip ceza alanı girdi, kaleci Stachowiak'ı avladı: 0-3. 52'de Oğuz'un rakip ceza alanı dışından çek- tiği sert şut yan kale direğinden döndü.

TOP DİREKTE PATLADI
75'TE ikili mücadelede Ariyibi'ye sert giren Erdal kırmızı kartla oyundan atıldı, Denizlispor da 10 kişi kaldı. 83. dakikada Geraldo'nun ceza sahası içinden vuruşunda top ön direkten oyun alanına geri döndü. Denizlispor, 3-0 kaybetti, puansız ligin dibine demir atarken Ankaragücü ilk galibiyetini aldı.

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