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Haberler Denizlispor Denizli Basket’e Budivelnik morali

Denizli Basket’e Budivelnik morali

Denizli Basket’e Budivelnik morali

3.9.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk hazırlık maçında BC Budivelnik Kiev'i 80-79 mağlup etti. Antalya'da Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'na katılan yeşil-siyahlılar, ilk periyotu 26-20, devreyi 37-36 geride tamamladı. Üçüncü periyotta 64-56 öne geçen Denizli ekibi, salondan 80-79 galip ayrılırken, yeni transferler göz doldurdu. Merkezefendi, kupada bugün Bahçeşehir Koleji'yle karşılaşacak.

■ SEBAHATTİN ALP

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