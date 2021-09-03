ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ilk hazırlık maçında BC Budivelnik Kiev'i 80-79 mağlup etti. Antalya'da Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'na katılan yeşil-siyahlılar, ilk periyotu 26-20, devreyi 37-36 geride tamamladı. Üçüncü periyotta 64-56 öne geçen Denizli ekibi, salondan 80-79 galip ayrılırken, yeni transferler göz doldurdu. Merkezefendi, kupada bugün Bahçeşehir Koleji'yle karşılaşacak.
■ SEBAHATTİN ALP
Denizli Basket’e Budivelnik morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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