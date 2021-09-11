Denizlispor İstanbul’dan 3 puanla dönüyor

STAT: EYÜP

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Emrah Ünal xx, Niyazi Atakan Ataseven xx

EYÜPSPOR: Emrullah xx, Uğur xx, Mezague xx, Yalçın xx, Bülent xx, Bekir xx, Taşkın xx (Muhammed dk. 62 x), Cenk xx, Timur xx (Gökcan dk. 61 x), Caner xx (Stancu dk. 62 x), Umut xx

Yedekler: Çağlar Şahin, Kemal, Mikail, Enes Ersoy, Enes, Mete, Erencan

Teknik Direktör: Zafer Turan

DENİZLİSPOR: Stachowiak xx, Özer xx, Oğuz xx, Schwechlen xx, Gökhan xx, Mustafa xx, Aissati xx (Okan dk. 61 x), Muhammed Gönülaçar xx, Djedje xx (Onazi dk. 81 ?), Darri xx (Tusha dk. 61 x), Ömer xx (Muğdat dk. 72 x)

Yedekler: Abdulkadir, Hakan, Muhammet, Mehmet Ali, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Ömer (dk. 57), Muğdat (dk. 90+6 pen.) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Umut, Bekir, Yalçın (Eyüpspor), Oğuz, Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)

Maçtan dakikalar

45+1. dakikada Darri'den aldığı pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer'in vuruşunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

45+3. dakikada Taşkın'ın pasında Bekir'in ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak önce direğe sonra da kaleci Stachowiak'ın sırtına çarparak kornere gitti.

56. dakikada Cenk Ahmet'in ceza sahası sağ çaprazında buluştuğu topu soluna çekerek yaptığı vuruş direğe çarparak oyun alanına döndü.

57. dakikada Mustafa'nın sol kanattan ara pasında ceza yayı üzerinde topu alan Ömer Şişmanoğlu'nun ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 0-1

90+5. dakikada ceza sahasın içinde Bülent Uzun'un Muğdat'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada beyaz noktaya gelen Muğdat, ağları sarstı. 0-2