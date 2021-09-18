  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Ömer söz verdi

Ömer söz verdi

Denizlispor’un galibiyet aldığı 2 hafta da 3 gol atan tecrübeli golcü, “Bu takımı Süper Lig’e mutlaka taşıyacağız” diye konuştu

Ömer söz verdi

18.9.2021

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda deplasmanda Altınordu'yla karşılaşacak Denizlispor'da bahar havası esiyor. İlk 3 haftada alınan mağlubiyetlerin ardından yeşil-siyahlı ekip, son 2 haftadır galibiyet ile yoluna devam ediyor. Son 2 maçta attığı 3 golle dikkat çeken Ömer Şişmanoğlu, "Takımda hiç kimse yüzde 100 hazır değil. Altınordu, Samsunspor ve Boluspor maçlarının ardından tekrar bir milli takım arası olacak. Ondan sonra taraftarlarımıza çok daha iyi bir futbol sergilemeye başlayacağız" dedi.

BEN TAKIM OYUNCUSUYUM
Galibiyetlerin her zaman takım oyunuyla alındığını belirten Ömer Şişmanoğlu şöyle devam etti: "Ben takım oyuncusuyum. Bütün takıma, camiaya teşekkür etmek lazım. Çünkü hep beraber bu işi buraya kadar getirdik. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Müthiş bir takım ruhu var. Denizli'yi tekrar Süper Lig'e taşıyacağız

DAHA İYİ OLACAĞIZ
DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, 19 yeni transfer yapmalarına rağmen takımın çok iyi halde olduğunu söyledi. Gülpınar, "Bu ligde oynanan maçlarda herkes herkesi yenebilecek potansiyele sahip. Biz rakiplerden daha iyi olacağız ve kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömer söz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.