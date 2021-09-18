Ömer söz verdi

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda deplasmanda Altınordu'yla karşılaşacak Denizlispor'da bahar havası esiyor. İlk 3 haftada alınan mağlubiyetlerin ardından yeşil-siyahlı ekip, son 2 haftadır galibiyet ile yoluna devam ediyor. Son 2 maçta attığı 3 golle dikkat çeken Ömer Şişmanoğlu, "Takımda hiç kimse yüzde 100 hazır değil. Altınordu, Samsunspor ve Boluspor maçlarının ardından tekrar bir milli takım arası olacak. Ondan sonra taraftarlarımıza çok daha iyi bir futbol sergilemeye başlayacağız" dedi.

BEN TAKIM OYUNCUSUYUM

Galibiyetlerin her zaman takım oyunuyla alındığını belirten Ömer Şişmanoğlu şöyle devam etti: "Ben takım oyuncusuyum. Bütün takıma, camiaya teşekkür etmek lazım. Çünkü hep beraber bu işi buraya kadar getirdik. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Müthiş bir takım ruhu var. Denizli'yi tekrar Süper Lig'e taşıyacağız



DAHA İYİ OLACAĞIZ

DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, 19 yeni transfer yapmalarına rağmen takımın çok iyi halde olduğunu söyledi. Gülpınar, "Bu ligde oynanan maçlarda herkes herkesi yenebilecek potansiyele sahip. Biz rakiplerden daha iyi olacağız ve kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP