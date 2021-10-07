Horozlar, Altaş Yatırım A.Ş ile 1 senelik sözleşme imzaladı, kulübün yeni ismi Altaş Denizlispor oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un isim sponsoru Altaş Yatırım A.Ş oldu. Yeşil-siyahlı kulüp, Denizli'nin en büyük markalarından biri olan Altaş Yatırım A.Ş ile bir yıllık isim hakkı ve sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Denizlispor'un ismi bir yıl boyunca Altaş Denizlispor olarak değişti.

'HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Altaş Yatırım AŞ. Başkanvekili Mehmet Altaş ve kulüp başkanı Mehmet Uz'un katılımıyla sözleşme imzalandı. Kulüp olarak hedef koyarak yola çıktıklarını belirten başkan Uz, "Altaş Yatırım A.Ş, Denizlispor markasına sahip çıktı. Sadece isim hakkı değil, Denizlispor olarak neler yapabileceğimizi oturup konuştuk. Birlikte ortak bir noktada buluştuk. Sponsorlukla ilgili neler yapabileceğimizi görüştük. Hem Ankara hem İstanbul ayağımız olacak. Reklam sponsorlukları konusunda çalışacağız. Zor süreçten geçiyoruz, bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz. Böyle zor bir dönemde bu anlaşma çok önemli" dedi.

'BU KULÜP ÇOK DEĞERLİ'

İKİ önemli markanın bir isim altında buluştuğunu belirten Altaş Yatırım AŞ. Başkanvekili Mehmet Altaş, "Denizlispor markası bizim için önemli bir marka, bu takım bizim. İnşallah Denizlispor başkanı ve yönetimi ile beraber daha iyi yerlere geleceğiz. Daha iyi bir takım olmak için çalışacağız. Bu birliktelik inşallah Denizlispor için hayırlı olur" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP