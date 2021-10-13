Horoz’da deprem

Denizlispor'un, Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-2021 sezonu başında 'dünya yıldızı transferi' olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic mali olarak zor günler geçiren kulübe transfer yasağı getirdi. Daha önce peşinat ve bazı maçbaşı ücretlerini alan futbolcu, FIFA'ya başvurarak oynamadığı maçları ve muhtemel primleri de hesaplatıp kulüpten tazminat talebinde bulundu.

KULÜBÜ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Kariyerinin en yüksek noktasında Borussia Dortmund forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun 2. yarısında Avusturya Bundesliga kulüplerinden Rheindor Altach takımı ile aylık 5 bin Euro'ya anlaşmıştı. Denizlispor ile 3.2 milyon liraya 2 yıllık sözleşme yapan fakat bekleneni veremediği için sadece 5 maçta toplam 405 dakika süre alan futbolcu, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip, Denizli'den ayrılmıştı. FIFA'nın yeşil-siyahlı kulübe 900 bin Euro'luk tazminat çıkardığı avukat ve diğer masraflarla birlikte bu ücretin 1 milyon 150 bin Euro olduğu öğrenildi. Ayrıca futbolcunun kalan alacakları ve sözleşmesinin ikinci yılının ücretini de istediği toplamda 2 milyon Euro'nun üzerinde alacak talep ettiği kaydedildi.

5 MAÇTA 4 GOL ATTI

ÖMER Şişmanoğlu, 5 maçta banko forma giydi. 32 yaşındaki tecrübeli forvet, 394 dakika sahada kalıp 4 gole imza attı. Ömer, 11 gol daha atması halinde 250 bin TL ekstra bonus kazanacak.

ÖMER'E 3 BİN LİRALIK İĞNE

Denizlispor'da, antrenmanlarda fazla yükleme olunca arka adalesinde 2 santim yırtık tespit edilen ve takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışan golcü futbolcu Ömer'in Kocaelispor maçına yetişebilmesi için kulüp tarafından İzmir'e doktora gönderildi. İzmir'de futbolcu sağlığını çok iyi bilen profesör doktor tarafından 3 bin liralık iğne vurulan Ömer'in 16 Ekim Cumartesi günkü maça yetişmesi için özel program uygulanıyor.

'BU GÜNLERİ ÖNCEDEN GÖRDÜK'

Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkan Necip İrdem, bugünleri tahmin ettikleri için transfer ettikleri futbolcularla 2 yıllık anlaşma yaparak, olası transfer yasağına karşı tedbir aldıklarını söyledi. Lopez, Mesanovıc, Rodallega, Cenk Gönen, Sakıp Aytaç'ın da alacakları için işlem başlattıklarını açıklayan İrdem, dönemin yönetimince art niyet aranabilecek yanlış ve kötü transferlerin kulübe faturasının ağır olduğundan dert yandı.

YÖNETİMDEN PARA DOPİNGİ

DENİZLİSPORYU futbolcular ile teknik heyetin transfer taksitleri hesaplarına yatırıldı. Horoz'da Eyüpspor ve Adanaspor galibiyet primleri de ödendi. Sadece Boluspor maçının 4'er bin lira olan beraberlik primi ödenecek. Balıkesir maçı öncesinde cuma günü beraberlik primlerinin ödeneceği ve yönektimin para dopingi yapacağı öğrenildi. Personelin maaşlarını yatıran yönetim, 2 milyon liraya yakın ödeme yaptı.

SAKATLIK ŞOKU

MİLLİ maç arası Denizlispor'a yaramadı. Horoz'da antrenmanda sakatlanan golcü Ömer Şişmanoğlu şoku yaşandı. 4 golle takımın yükünü sırtlayan golcü Ömer'in MR sonucu arka adalesinde 2 santimlik yırtık tespit edildiği ve 3 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Ayak bileğinden sakatlanan ve Samsunspor ile Boluspor maçlarında oynamayan sağ bek Özer de tam iyileşmediği için Balıkesirspor maçında oynamayacak. Ağrıları artan Oğuz Yılmaz ve Gökhan Süzen'i maça yetiştirmek için sağlık ekibi seferber oldu.

MAYİ 11'E

Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, Ömer'in yerine ileri uçta formunu yükselten ve antrenmanlarda çok istekli görünen Kevin Mayi'ye şans verecek. İlk kez forma giydiği maçta Samsunspor'a golünü ata Mayi, antrenmanlarda ki hırsı ve mücadele gücü ile Serhat Gülpınar'ın gözüne girmeyi başardı. Oğuz ve Gökhan'ın dinlendirildiği açıklandı.

■ SEBAHATTİN ALP