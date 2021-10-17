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Denizlispor’un yüzü uzatmada güldü

Balıkesirspor 9’da İbrahim Halil’in attığı golle öne geçti. 75’te Hakan eşitliği sağladı. 90+4’te Mayi zaferi getirdi

Denizlispor’un yüzü uzatmada güldü

17.10.2021

TFF 1. Lig'in 9. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren Ege derbisinde gülen taraf Balıkesirspor'u 2-1 mağlup eden Altaş Denizlispor oldu. 9. dakikada İbrahim Halil, kaleci Stachowiak'ı da çalımladıktan sonra boş kaleye plaseledi: 0-1. 26'da Oğuz'un kafa vuruşunda kaleci Atilla'nın son anda çeldiği top üst direğe çarpıp kornere çıktı. 67'de İbrahim Halil'in aşırtma vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. 75'te Hakan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 90+4'te Mayi karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-1.
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