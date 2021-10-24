Horoz’da çifte sevinç

ALTAŞ Denizlispor'da sağlık ekibinden iki iyi bir de kötü haber geldi. Horoz'da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir'in takımla çalışmalara başlaması, teknik heyeti sevindirirken, Muğdat Çelik'in dizindeki sorun belirsizliğini koruyor. Antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan ve Samsunspor, Boluspor ve Balıkesirspor maçlarında forma giymeyen Özer Özdemir ile arka adalesindeki yırtık nedeniyle Balıkesirspor maçında oynamayan golcü futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nden müjdeli haber geldi. İki oyuncunun Kocaeli maçında forma giymesi bekleniyor. U-19 takımıyla yapılan hazırlık maçında dizindeki ağrıları artınca hastanede MR'ı çekilen Muğdat Çelik'in ön çapraz bağlarında sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Futbol şube sorunmlusu Necip İrdem, kulüp doktoru Ahmet Edremit'in raporuna göre Muğdat'ın ameliyat olabileceği, olduğu takdirde de sezonu kapatma ihtimalinin fazla olduğu bilgisini aldığını söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP