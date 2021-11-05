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Haberler Denizlispor Horoz, Tuzla önünde

Horoz, Tuzla önünde

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’de 12. hafta maçında saat 20.00’de İstanbul’da Tuzlaspor önüne çıkıyor. Maçın hakemi Turgut Doman

Horoz, Tuzla önünde

5.11.2021

SPOR Toto 1.i Lig'in 12. hafta mücadelesinde Altaş Denizlispor, bugün deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT Spor ve beINSports Max1 kanallarından yayınlanacak. Mücadelenin hakemi Turgut Doman. Horoz'da sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Muğdat Çelik'in forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Teknik direktör Serhat Gülpınar, "Mücadeleyi ve hırsı sahaya yansıtabilen bir takım izletmek istiyoruz. Son iki maçımızda bunu başardığımızı düşünüyorum. İyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.
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