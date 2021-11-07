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Denizlispor’da Gülpınar depremi

Horoz’da Tuzlaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Serhat Gülpınar istifa etti

Denizlispor’da Gülpınar depremi

7.11.2021

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a son 5 dakikada yediği gollerle 3-0 yenilen Denizlispor, teknik direktör Serhat Gülpınar'la yollarını ayırdı. Maç sonrası yönetime istifasını sunan Gülpınar'dan sabaha kadar düşünmesini isteyen kurmaylar, olumsuz yanıt alınca istifayı kabul etti. Yeşil-siyahlıların başında 7 maça çıkan Gülpınar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Serhat Gülpınar'ın sözleşmesinde tazminatın olmadığını belirten futbol şube sorumlusu Necip İrdem, "7-8 teknik adamla konuştum. Başkanımız da 1-2 kişiyle görüşmüş. Hoca konusunu bu hafta netleştireceğiz" dedi. Yönetimin listesinde tecrübeli teknik adamlar Mesut Bakkal, Yalçın Koşukavak, Yücel İldiz, Yusuf Şimşek, Ali Tandoğan ve Tansu Yaan isimleri yer alıyor.

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