SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a son 5 dakikada yediği gollerle 3-0 yenilen Denizlispor, teknik direktör Serhat Gülpınar'la yollarını ayırdı. Maç sonrası yönetime istifasını sunan Gülpınar'dan sabaha kadar düşünmesini isteyen kurmaylar, olumsuz yanıt alınca istifayı kabul etti. Yeşil-siyahlıların başında 7 maça çıkan Gülpınar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.
Serhat Gülpınar'ın sözleşmesinde tazminatın olmadığını belirten futbol şube sorumlusu Necip İrdem, "7-8 teknik adamla konuştum. Başkanımız da 1-2 kişiyle görüşmüş. Hoca konusunu bu hafta netleştireceğiz" dedi. Yönetimin listesinde tecrübeli teknik adamlar Mesut Bakkal, Yalçın Koşukavak, Yücel İldiz, Yusuf Şimşek, Ali Tandoğan ve Tansu Yaan isimleri yer alıyor.
Denizlispor’da Gülpınar depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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