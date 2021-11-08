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Denizlispor’da Fatih Tekke dönemi başladı

Spor Toto 1’inci Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından Serhat Gülpınar’la yollarını ayıran Altaş Denizlispor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirdi.

Denizlispor’da Fatih Tekke dönemi başladı
DHA

08.11.2021, 19:50

Son olarak aynı ligde Bursaspor'u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, başkan Mehmet Uz'un katıldığı törenle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Tekke, kariyerinde daha önce 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında da Denizlispor'da görev yapıp takımı kümede tutmuştu.

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