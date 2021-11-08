Denizlispor’da liste çok kabarık

SPOR Toto Birinci Lig'de Tuzlaspor'a mağlup olarak istikrarsız sonuçlarına bir yenisini daha ekleyen Altaş Denizlispor'da, yolların ayrıldığı teknik direktör Serhat Gülpınar'ın veliahtı aranıyor. Yeşil-siyahlı yönetim, teklif yaptıkları Kemal Özdeş ve Mesut Bakkal'dan olumsuz yanıt aldı. Horoz, geçen sezon bir dönem takımı çalıştıran teknik direktör Yalçın Koşukavak'ı listenin ilk sırasına aldı. Koşukavak'la temasa geçen başkan Mehmet Uz'un, anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Yeşil-siyahlıların ayrıca daha önce Denizlispor'da iki dönem görev yapan Yusuf Şimşek'in yanı sıra Menemenspor ve İskenderun FK'yı çalıştıran Ümit Karan'ı da düşündüğü öğrenildi.