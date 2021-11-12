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Denizlispor çıkış arıyor

Başkan Mehmet Uz, Keçiörengücü ile yapılacak maçın önemine değindi

Denizlispor çıkış arıyor

12.11.2021

ALTAŞ Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, "Serhat Gülpınar'la aramızda hiçbir kırgınlık olmadan ayrıldık. Kendisini tesislerimizden helalleşerek uğurladık. Artık yolumuza Fatih Tekke hocamızla devam edeceğiz. Daha önce de bu kulübe hizmet veren Fatih hocamızın başarılı olacağından şüphemiz yok" dedi. Milli maçlar sebebiyle lige verilen bir haftalık arada teknik heyetin takımla iyi bir çalışma süresi bulacağını belirten Uz, "Aranın ardından kendi evimizde oynayacağımız Keçiörengücü maçı bizim için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu maçı kazanarak hem puan cetvelinde üst sıralara yükselmeye başlamak hem de moralimizi yükseltmek istiyoruz" dedi. Göreve geldikleri günden beri kamu yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin büyük desteğini aldıklarını ifade eden Uz, "Kentin büyük desteğini gördük. Yönetim kurulum adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Denizlispor bu şehrin en büyük markasıdır." diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP

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