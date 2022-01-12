Denizlispor’da Tiago Lopes dönüyor

Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulübe imza atmayan 32 yaşındaki futbolcunun kente geldiği ve yeşil-siyahlılarla yeniden mukavele yapacağı kaydedildi. Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle transfer yasağı cezası alan Denizlispor'da Lopes'in gelmesi teknik heyeti az da olsa rahatlattı.

Denizlispor'un Süper Lig'e çıktığı 2019'da Kayserispor'dan transfer edilen Portekizli sağ bek ilk senesinde 23 maça çıktı. Geçen sezon ise 24 maç oynayan Lopes, sezon sona ermeden Denizlispor'dan ayrılmıştı. Takımda geçen hafta teknik direktör Fatih Tekke başta olmak üzere yaşanan koronavirüs vakalarının iyileşmesi, sakatların çoğunun dönmesiyle de moral kazanan Ege ekibi cumartesi günü Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek.