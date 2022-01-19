Manisa Futbol’da Dever Orgill kalıyor

SPOR Toto 1. Lig'de Altaş Denizlispor deplasmanındaki galibiyetle tekrar çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü'nde, Dever Orgill'in kulüpteki geleceği netleşti. Sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk devresinde beklenen performansı sergileyemeyen Jamaikalı golcünün gönderilmesi gündemdeydi. Yüksek maliyeti nedeniyle Orgill'in biletini kesmekten vazgeçen siyah-beyazlı yönetim, futbolcuya bir an önce iyileşmesi için uyarı yaptı. Sezonun ilk haftasında 3 kez ağları sarstıktan sonra suskun kalan, ağır bir sakatlık yaşayan santrfor Orgill, devre arasında iyileşti, ikinci yarının ilk haftasında İstanbulspor karşısında 35 dakika görev yaptı. Denizlispor maçı öncesi tekrar sakatlanan 33 yaşındaki golcünün durumu henüz netleşmedi.

ALTAŞ DENİZLİSPOR'DA SİSTEM TARTIŞMASI

SPOR Toto 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren ve yeni yılda evindeki ilk maçtan mağlubiyetle ayrılan Altaş Denizlispor'da moraller bozuldu. Sakatlıklar nedeniyle ideal kadroyu kuramamaktan dert yanan teknik direktör Fatih Tekke'nin geldiği günden bu yana ısrarla oynatmak istediği 3-5-2 sistemi, tartışılır hale geldi. Sistemin eldeki kadroyla uyum sağlayamadığı görüşü yönetim ve futbolcular arasında da sesli olarak tartışılmaya başlandı. Kadro tercihlerinde de eleştirilen Tekke'nin Manisa FK karşısında sahaya sürdüğü 11 de tartışma konusu oldu. Futbolcuların, 3-5-2 sistemiyle başarılı olamayacaklarını yönetime de ilettikleri öğrenildi. Yeşil-siyahlılarda Bandırmaspor maçında sakatlanan Hakan'ın Ankaragücü randevusunda da forma giyemeyeceği açıklandı. Cezası biten Özer Özdemir'in takıma döneceği, iyileşen Mustafa'nın da görev beklediği belirtildi.