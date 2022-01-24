Denizlispor’dan hakem isyanı

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK'dan sonra deplasmanda Ankaragücü'ne de 90+2. dakikada rakibin tartışmalı bir pozisyonda attığı golle 2-1 mağlup olarak 19 puanla düşme hattında kalan Altaş Denizlispor isyan bayrağını açtı. Yeşilsiyahlılar, son dakikada Yusuf Abdioğlu'nun attığı golde bariz faul yapıldığını iddia ederek maçın hakemine veryansın etti. Taraftarlar sosyal medya üzerinden Denizlispor'un hakkının yendiğini savunurken, hakem Oğuzhan Çakır'a sert tepki gösterdi. Denizlispor'dan yapılan açıklamada, sezon başından beri hakem hataları sebebiyle yaşanılanların daha önce Türkiye Futbol Federasyonu ve yetkili kurullarına yazılı bir şekilde iletildiği bildirildi.

KURMAYLARDAN SERT TEPKİ

Altaş Denizlispor yönetimi maç sonrası sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sahada verdiğimiz emeklerin hakemlerin yanlış kararlarıyla heba olmasına göz yummayacağız. Denizlispor camiası olarak alın terimize yapılan bu haksızlıklara karşı çıkmaya, haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Hakem hatalarının bedelini ödemek zorunda değiliz ve ödemeyeceğiz. TFF ve MHK kurulları maçlarda uğradığımız ve büyük bedeller ödediğimiz bu hataların son bulması için üzerlerine düşeni yapmakla yükümlüdürler. Bundan sonra sessiz kalmayacağız. Çünkü iyi niyet ve hoşgörümüzün sonuna geldik. Denizlispor Kulübü olarak hem sahada hem de haksızlıklara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

SEBAHATTİN ALP