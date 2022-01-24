Yalıkavak kupada çok farklı başladı

HENTBOLDA 2021-2022 sezonu Kadınlar Türkiye Kupası A, B ve D gruplarında heyecan başladı. D Grubu'nda Yozgat'ta mücadele eden Muğla temsilcisi Yalıkavakspor, ilk maçında Yozgat ASP GSK'yı 43-20'lik farklı skorla mağlup etti, kupaya hızlı başladı. Mavi-beyazlılar, ikinci maçında EGO Spor'la, yarın da Üsküdar Belediyespor'la karşılaşacak. Diğer maçta EGO Spor, Üsküdar Belediye'yi 28-26 yendi. Sonuçlar şöyle: A Grubu (Mardin): İzmir Büyükşehir GSKTekirdağ SK: 38-23, Mersin BŞB GSK-Kızıltepe Spor Lisesi SK: 38-27, B Grubu (Sivas): Yenimahalle Belediyespor-Sivas Bld SK: 45-27, Aksaray Bld-Görele Bld: 28-32.

■ SERVET SARUN