Horoz’da işlem tamam

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor, ikinci teknik direktörü olan Fatih Tekke'yle de yolların ayrılması sonrası Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Denizlispor'da 1983-1993 yılları arasında uzun yıllar futbolcu olarak forma giyen, teknik direktör olarak görev yapan 58 yaşındaki teknik adam, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki törenle sözleşme imzaladı.

'ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU'

İmza töreninde konuşan başkan Mehmet Uz, Mesut Bakkal'ın bugüne kadar hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu camiaya büyük hizmetler verdiğini belirterek, "Fatih Tekke ile yollarımızı ayırdıktan sonra Mesut Bakkal hocamızla görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimiz sonunda hocamız Denizlispor'da görev almaktan mutluluk duyacağını belirterek görevi kabul etti. Hocamız tecrübeli, deneyimli ve kulübümüze büyük hizmetler veren birisi. Kulübümüze büyük katkılar sağlayacağından hiçbir şüphemiz yok. Maddi şartlar değil, takımımızın durumu ve hedefe ulaşmak için neler yapılabileceği konularının konuşulması, kendisinin kulübümüze hizmet etme noktasındaki niyetini ve çabasını gösterdi. Bizimle yol arkadaşı olma teklifimizi kabul etmesi dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAKKAL TAKIMLA İLK ANTRENMANINA DÜN ÇIKTI

ALTAŞ Denizlispor'da, milli ara nedeniyle takıma verilen izin yarın bitiyor. Teknik patron Mesut Bakkal, tesislerde kalan futbolcularla ilk idmanına dün çıktı. 58 yaşındaki Bakkal, 1984-1988 yılları arasında 4 sezon ve 1991-1992 sezonunda yeşil-siyahlı takımda futbolcu olarak görev yapmıştı

DENİZLİSPOR'DA MAYİ DÖNÜYOR

SPOR Toto 1. Lig'de Manisa FK ve Ankaragücü'ne yenilip ateş hattına çakılıp kalan Altaş Denizlispor'da, Kevin Mayi dönüyor. Gabonlu forvet, Afrika Kupası'nda boy gösterdi. 29 yaşındaki golcü ismin formasını giydiği Gabon, Afrika Kupası'nda son 16 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Burkina Faso'ya penaltılarla 7-6 mağlup olup elendi. Mayi'nin, ülkesinin veda etmesiyle yarın Denizli'ye geleceği ve milli ara sonrası formasına kavuşacağı açıklandı. Ayrıca sakatlıkları geçen kaleci Adam Stackhowiak ve Hakan Çinemre'nin döneceği öğrenildi

GENEL MENAJERLİĞE ÖZHAN ÇETİN GELDİ

DENİZLİSPOR'DA, teknik direktör Mesut Bakkal'ın isteği üzerine genel menajerlik görevine Özhan Çetin getirildi. Daha önce kulüpte 12 yıl süreyle görev yaptığını hatırlatan Çetin, "2008-2009'da ben sportif direktördüm. Rahmetli Ümit Kayıhan hocamla yolları ayırdıktan sonra Mesut Hocamı çağırmıştım. Takımı ligde tutmuştuk. Yollarımız yine kesişti. Görev bu kez bize düştü. İnşallah yine başaracağız" dedi. Ayrıca Mesut Bakkal'ın yardımcılığını Serhat Bayrak, kaleci antrenörlüğünü Abdullah Kılınç yapacak, atletik performans antrenörü Utku Alemdaroğlu, Alper Kahraman ve Mehmet Nacir, analiz antrenörü Murat Çalış olacak.

■ SEBAHATTİN ALP