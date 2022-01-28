İkinci kurtuluş mücadelesi

Altaş Denizlispor'da, ikinci kez teknik adamlık görevine geçen teknik direktör Mesut Bakkal ilk antrenmanına çıkarken, bir kez daha kurtuluş mücadelesi vereceklerini anımsattı. Süper Lig'de iken 2008-2009 sezonunun ikinci yarısında rahmetli Ümit Kayıhan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Denizlispor ile 6 Şubat 2009'da anlaşan tecrübeli teknik adam, 15 puanla 15. sırada aldığı yeşil-siyahlılarla çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik 7 mağlubiyet aldı, 23 puan toplarken, 38 puanla Horoz'u ligde tutma başarısını göstermişti. Tecrübeli teknik adam Bakkal, yıllar önce olduğu gibi bir kez daha Spor Toto 1. Lig'de ateş hattında bulunan Altaş Denizlispor'un başında kurtuluş mücadelesi vermeye hazırlanıyor.

'DENİZLİ'NİN YERİ BENDE ÇOK AYRI'

Teknik direktörlerin hep bıçak sırtında çalıştıklarını belirten Mesut Bakkal, "Böyle nasıl çalışıyorsun' diye bazen bize soruyorlar. Çalışmayıp da ne yapalım. 'Gel bizi kurtar' diyorlar, gidiyorum. Denizli'nin yeri bende ayrı. Beni ben yapan yer Denizli. Daha önce Süper Lig'de iken kümede kalmayı başarmıştık. Kolay olmayacak ama inşallah yine başaracağız, gemiyi limana yanaştıracağız" dedi.

'BU TAKIMA LAZIMSIN'

DENİZLİSPOR'DAN ayrıldıktan 12 sezon sonra kulüple yeniden yolları kesişen tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal, tesadüfün böylesi yine liglerin bitmesine 16 maç kala dümene geçti. Altaş Denizlispor'da futbol şube sorumlusu Necip İrdem, "Bu takıma lazımsın, diyerek Mesut hocamı aradık. Sağolsun, bizi kırmadı geldi. Süper Lig tecrübeli Mesut hocam ile bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz. Kalan 16 maçta en az 7 galibiyet bizi rahatlatır" dedi.

TAM KADRO

Denizlispor, uzun süre sonra Eyüpspor maçına tam kadro çıkacak. Hava şartları nedeniyle Denizli'ye dönemeyen bazı futbolcuların katılmadığı ilk antrenman düz koşu ile başladı. Soğuk havaya rağmen 1 saat süren idmanı yöneticiler de izledi.

■ SEBAHATTİN ALP