Altaş Denizlispor’da kenetlenme zamanı

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve yeni teknik direktörü Mesut Bakkal ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Altaş Denizlispor'da geleceğe umutla bakılıyor. Başkan Mehmet Uz, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile görüştüklerini ve anlaşma sağladıklarını söyledi. Uz, "Hem futbolculuk hem de teknik adam olarak Denizlispor'a büyük hizmetler veren, şampiyonluklar yaşayan ve bir Denizlili olan Mesut hocamız yine vefasını göstererek teklifimizi kabul etti. Artık kenetlenme zamanı" dedi. Mesut Bakkal ise Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden teklif aldığını ancak vefa borcunu ödemek için Denizlispor'u tercih ettiğini söyledi.