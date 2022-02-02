Denizlispor’da Subotic krizi

Transfer yasağını kaldırabilmek için şartları zorlayan Altaş Denizlispor'da, Neven Subotic krizi patlak verdi. Yasağı savmak için yerli futbolcularla 3 milyon 300 bin TL ödeme yaparak anlaşan yeşil-siyahlı yönetim, bu dosyayı kapattıktan sonra yabancı futbolcular dosyasını açtı.

İNDİRİM İSTENDİ

Yeşil-siyahlı kurmaylar, 1 milyon 149 bin 330 Euro (17 milyon 350 bin TL) ile en çok alacaklı olan Neven Subotic'in alacaklarında indirim yapması için sırp futbolcunun B.Dortmund'dan takım arkadaşı Antalyaspor teknik patronu Nuri Şahin'i devreye soktuğu öğrenildi.

17 yabancı futbolcu, 2 yabancı kulüp ve 2 menajer olmak üzere adı geçen isimlerle alacaklarında indirim yapmak için temasa geçen Denizlispor yönetimi transferin kapanacağı 8 Şubat'a kadar yabancı futbolcu dosyasını sonuçlandırmakta kararlı. Kurmaylar, indirim talebinde bulunduğu Subotic'ten cevap bekliyor. Ali Çetin'in başkanlık yaptığı 2020-2021 sezonu Denizlispor'a transferi olay olan ve özel imza töreni düzenlenen Subotic, gönderildikten sonra UEFA'ya dava açmıştı.

1 DAKİKASI 2 BİN 837 EURO'YA GELDİ

DENİZLİSPOR'DA sadece 5 maçta 405 dakika süre alan Subotic'in dakikası 2 bin 837 Euro'ya (43 bin TL) geldi. Denizlispor'dan Ocak 2021'de gönderildikten sonra haksız fesih nedeniyle UEFA'ya açtığı davayı kazanan ve 1 milyon 149 bin Euro talep eden 33 yaşındaki Sırp stoper, kulübe transfer yasağı getiren ilk futbolculardan biriydi. Subotic'in Denizlispor'dan 166 bin 875 Euro maaş, 933 bin 125 Euro fesih tazminatı, 49 bin 330 Euro faiz olmak üzere toplam 1 milyon 149 bin 330 Euro alacağı bulunuyor.

EYÜPSPOR'A BİLENİYORLAR

ALTAŞ Denizlispor, evinde konuk edeceği Eyüpspor maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Spor Toto 1. Lig'de 5 Şubat Cumartesi günü evinde oynayacağı maça odaklanan yeşilsiyahlılarda, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Denizlispor 19 puanla 18. sırada, Eyüpspor ise 36 puanla 6. sırada bulunuyor.

MESUT BAKKAL YENİ SAYFA AÇIYOR

DÜŞME hattında yer alan ve yeni teknik direktörü Mesut Bakkal'la yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Altaş Denizlispor, galibiyete şartlandı. Eyüpspor karşısında işlerinin kolay olmadığını anlatan Bakkal, "Taraftarımızın desteği ile bu maçı kazanacağız. Bulunduğumuz yerden en kısa zamanda kurtulmak için çaba göstereceğiz. Bu kolay olmayacak ve bunun için de taraftar desteği şart. Artık mazeret yok. Gereğini sahada yapacağız" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP