Horoz’da Bakkal farkı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan çıkış arayan Altaş Denizlispor'da hafta başı göreve başlayan teknik direktör Mesut Bakkal, saha içi ve saha dışı kararlarıyla da dikkat çekiyor. Bir yandan takımını Eyüpsppor maçına hazırlayan tecrübeli teknik adam diğer yandan da olması gerekenleri uygulamaya koydu.

Başkan ve yöneticilerin maç sonrası soyunma odasına girmelerini istemeyen teknik direktör Mesut Bakkal, primlerin maç sonrası soyunma odasında değil, maç öncesi belirlenmesini istedi. Bakkal'ın taleplerini değerlendiren yeşil-siyahlı kurmaylar, bunda böyle soyunma odasına girmeme kararı aldı. Yedek kulübesinde ise bundan böyle futbol şube sorumlusu Necip İrdem yerine genel menajer Özhan Çetin olacak. Yönetim, prim konusunu da karara bağladı ve sezon sonuna kadar galibiyet primlerini içerde ve deplasmanda 15'er bin lira olması yönünde karar aldı. Beraberlik primi ise iç dış 7 bin 500 lira olacak. ■ SEBAHATTİN ALP

VETON TUSHA GÖNDERİLDİ

Denizlispor, Kosovalı Veton Tusha ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp başkanı Mehmet Uz, futbol hayatına ülkesinde devam etme kararı alan Tusha ve ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sezon başından bu yana 40 bin Euro ödenen genç golcü, 39 bin Euro ödeyerek serbest kaldı. Uz, "Kendisi futbol hayatını ülkesinde sürdürmek istemiş ve bu talebini kulübümüze iletmiştir. Teknik heyetimizin raporu ve yönetimimizin kararı ile bu talebi kabul edilmiştir. Oyuncuyla karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilmiştir" dedi.