Horoz tamam Fırtına devam

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altaş Denizlispor, Süper Lig lideri Trabzonspor'a sahasında 2-1 yenildi. Bu sonuçla Horozlar kupaya veda ederken, Trabzonspor çeyrek finale yükseldi. 5. dakikada Murat Cem'in şutunu son anda kaleci Abdülkadir çeldi. 8'de Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top, Hüseyin Türkmen'in kafasına çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARIDA TEMPO YÜKSEKTİ

23'te Bekir'in, ceza sahası içerisinde rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu meşin yuvarlak kaleciye çarptı ve kornere gitti. 30'da Enis'in kornerden kullandığı topa iyi yükselen Murat Cem, yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üst direkten dışarı gönderdi. 54'te ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mustafa'nın şutunda kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 59'da sağ kanattan yapılan ortada Mustafa'nın çevirdiği top kaleci Erce'nin üzerinden ağlarla buluştu: 1-1. 77'de Murat Cem'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kouassi plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Denizlispor, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

DENİZLİSPOR'DAN GÜZEL HAREKET

ALTAŞ Denizlispor, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla hayata geçirilen, "Sigarayı Bırak, 48 Saatte Değişimi Başlat" kampanyasına destek verdi. Yeşil-siyahlı oyuncular, Denizli Atatürk Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanan son 16 turu karşılaşması öncesi sahada, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü'ne destek amaçlı, "Sigarayı bırak, değişimi başlat. Çünkü daha iyi bir hayat var" yazılı bir pankart açtı.