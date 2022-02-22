Yüksek gerilim

1. Lig'de Samsunspor'a 5-0'lık şok skorla yenilen Altaş Denizlispor'da, kötü futbol ve farklı yenilgi sonrası moraller bozulurken, maç sonu soyunma odasının karıştığı iddia edildi. Bazı futbolcularla genel menajer Özhan Çetin arasında tartışma çıktığı öne sürülürken Çetin ile tartışan oyunculardan kaleci Adam Stachowiak'ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. 90 dakika sonrası teknik direktör Mesut Bakkal, "Futbolda böyle şeyler var. Yol kazası yaptık. Sorumluluk benim. Bu maçı unutun" dedi. Bakkal'ın konuşmasının ardından genel menajer Özhan Çetin de konuşma yaparken, kaleci Adam Stachowiak'ın 'Sen kim oluyorsun? Niye uzatıyorsun? Hoca konuştu bitti' diyerek tepki gösterdiği iddia edildi. Aisatti'nin de tecrübeli eldivene destek verdiği araya diğer futbolcuların girdiği ve olayları yatıştırıldığı öğrenildi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPACAK

Bu gelişme üzerine Altaş Denizlispor'un 33 yaşındaki Stachowiak'ın da süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Yönetimin bugün konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

YİNE KALEYİ ŞAŞIRDI

DENİZLİSPOR'DA 3 numaralı formayı giyen stoper Muhammet Özkal, yeşil siyahlı forma ile 3. kez kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı. 3 sezonda Denizlispor ile 37 maça çıkan Muhammet, rakip kaleye 1, kendi kalesine 3 gol attı. Geçen sezon kendi kalesine 2 gol atan Özkal bu sezon da Samsunspor maçında topu kendi ağlarına gönderdi. Yeşilsiyahlılar söz konusu 3 maçı da kaybetti.