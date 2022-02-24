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Haberler Denizlispor Denizlispor’da Aissati sancısı

Denizlispor’da Aissati sancısı

Kadro dışı kalan Stackhowiak’a destek veren futbolcu ile de görüşme yapılacak

24.2.2022

Denizlispor’da Aissati sancısı

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altaş Denizlispor'da, teknik direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda kaleci Adam Stackhowiak'ın kadro dışı kalmasına neden olan Samsun'daki soyunma odası gerginliğinin ardından toplanan yeşil-siyahlı yönetim, Bakkal'ın kararını onaylarken Faslı oyuncu Ismail Aissati'yi de görüşme odasına çağırdı.

Kaleci Stackhowiak ile yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Aissati'nin 'Adam yoksa ben de yokum' şeklindeki serzenişleri üzerine tecrübeli futbolcuyla başkan Mehmet Uz'un görüşme yapacağı öğrenildi. Soyunma odasındaki, gerginlikte kaleci Stackhowiak'ın yanında olan Aissati'nin de dikkati çekileceği gelen bilgiler arasında