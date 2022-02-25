Denizlispor’da Çetin patladı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da kaleci Adam Stachowiak'ın kadro dışı kalmasının ardından genel menajer Özhan Çetin perde arkasında yaşananları anlattı. Samsunspor maçı sonrası soyunma odasında yaşananları dile getiren Çetin, "Ömer ve Gökhan çok üzgündü. Hallerini görünce, 'Kaldırın kafanızı pes etmeyeceğiz. Mücadelemiz devam edecek' dedim. Adam, 'Sen ne diyorsun' dedi bana. Kimin konuşacağına Adam mı karar verecek" diye konuştu. Stackhowiak'ın teknik direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda kadro dışı kaldığını hatırlatan Özhan Çetin, "Kimse Denizlispor'dan büyük değil. Problemli futbolcuların maskarası mı olacak bu kulüp. Bu yüzden kulüp Süper Lig'den düşmüş, bu yüzden şimdi alt sıralarda kulüp. Herkes formaya yakışan şekilde hareket etmek zorunda" dedi.

HOROZ ZOR VİRAJDA

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu galibiyetiyle nefes almasına rağmen geçen hafta deplasmanda Yılport Samsunspor'a 5-0 yenilerek düşme potasından çıkamayan Altaş Denizlispor, 27. haftanın açılış maçında bugün evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Maçın hakemi Suat Arslanboğa. Horoz'da sakatlıkları bulunan Okan Derici, Muğdat Çelik, Kevin Mayi, kadro dışı Adam Stackhowiak ile karantinadaki Özer Özdemir ve Burak Gümüştaş kadroda olmayacak. Bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B-D üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15, maraton 10 TL olarak belirlendi.