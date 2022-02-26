Horoz ışığı yaktı

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından bir türlü kurtulamayan Denizlispor, evinde konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yenerek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. 17'de Emre'nin sağdan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Özer'in sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 29'da Gökhan Süzen'in kullandığı kornerde seken topu önünde bulan Özer'in ceza yayı üzerinden gelişine şutu direğin yanından az farkla dışarı gitti. 38'de topla buluşan Özer'in uzaktan şutu kaleci Bartu'nun bakışları arasında direkten döndü. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

SAHNEYE ÖMER ÇIKTI

49'da Gökhan Karadeniz'in soldan kullandığı serbest vuruşta Roshi'nin kafası direği sıyırarak auta çıktı. 53'te kaptan Oğuz'un ceza alanı dışından sert şutu üstten az farkla dışarı gitti. 58'de Emre'nin sağdan ortasında kaleci Bartu'nun müdahale edemediği topta Ömer kafa vuruşuyla takımının ikinci golüne imza attı: 2-0. 78'de Gökhan Karadeniz'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut auta çıktı. Karşılaşmada geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Denizlispor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 27'ye yükseltti.



ÖMER ŞİŞMANOĞLU SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Denizlispor'un tecrübeli golcüsü Ömer Şişmanoğlu 6 maç süren sessizliğini Boluspor karşısında bozdu. Bu sezon yeşil-siyahlı formayla çıktığı 17 maçta 6 kez gol sevinci yaşayan ve Denizli ekibinin en skorer ismi konumunda bulunan Ömer, dünkü karşılaşmada takımının 2. golüne imza attı ve gol sayısını 7'ye yükseltti.

BAKKAL'DAN ROTASYON

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Boluspor karşısında ilk 11'de rotasyona gitti. Kadroda 5 değişiklik yapan tecrübeli teknik adam kadro dışı kalan Stachowiak yerine Abdulkadir Sünger'e görev verirken, Hakan Çinemre yerine Emre Sağlık, Muhammet Özkal yerine Oğuz Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu yerine Kevin Mayi ve Asım Hamzaçebi yerine ise Özer Özdemir'i başlangıç kadrosuna monte etti.

SEBAHATTİN ALP