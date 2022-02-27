Denizli umut dolu

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Boluspor'u 2-0 yenen Altaş Denizlispor kümede kalma yolunda umut tazeledi. 5-0'lık Samsunspor şoku sonrası hafta içinde tansiyonun yükseldiği yeşilsiyahlı takımda alınan galibiyet yüzleri güldürdü. Horozlar 27 puana ulaşırken kalan haftalar için de kurtuluş ışığını yaktı. Polonyalı file bekçisi Adam Stackhowiak'ın kadro dışı bırakılmasıyla tansiyon düşürülürken, çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-siyahlılar maç bitiminde büyük sevinç yaşadı.

'ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELDİ'

TEKNİK direktör Mesut Bakkal, çok iyi mücadele ettiklerine değinirken, "Çocukların özgüveninin yerine gelmesi bir de net bir skor elde edilmesi bizi ileriki haftalar için daha da umutlandırdı. Daha fazlasını bekliyoruz ihtiyacımız var. Bu yola hep beraber girdik, inşallah bundan da hep birlikte başarıyla çıkacağız" dedi.

ÖZER KORONAYI YENDİ, GOLLE DÖNDÜ

DENİZLİSPOR'DA Özer Özdemir, Boluspor zaferinin baş mimarları arasında yer aldı. Samsun maçı öncesi Kovid-19 testi pozitif çıkan 24 yaşındaki savunmacı, Bolu maçında formasına kavuşurken attığı golle takımına hayat verdi.

■ SEBAHATTİN ALP