Denizlispor’da sular duruldu

SPOR Toto 1. Lig'de Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Altaş Denizlispor'da, Bolu maçının kazanılmasıyla birlikte gerginlik sona erdi ve sular duruldu. Horoz'da Ismal Aissati ve Brahim Darri'nin antrenmanlara katıldığı, kadro dışı bırakılan kaleci Adam Stackhowiak'ın izin alarak ülkesi Polonya'ya gittiği açıklandı. Erteleme maçında Tuzlaspor'un Boluspor'u deplasmanda 1-0 yenmesiyle düşme barajının yükseldiğini belirten futbol şube sorumlusu Necip İrdem, Balıkesirspor maçının daha çok önem kazandığını söyledi. ■ SEBAHATTİN ALP

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