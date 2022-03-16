Denizli’de hedef 5’te 5

SPOR Toto 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Denizlispor'da, Kocaelispor maçı hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Mesut Bakkal, ligde kalabilmek için en az 40 puana ulaşmaları gerektiğini vurguladı. Bakkal, "Şimdi durumumuz iyi. Takım olarak baktığımızda belli bir noktaya geldik. Hem performans olarak hem de sonuç olarak beklentimizin üzerinde performans veren bir takım var. Gittikçe de artıyor" diye konuştu.

'9 FİNAL MAÇIMIZ VAR'

HAFTAYI bay takım olarak geçireceklerini ve Kocaeli maçına odaklanacaklarını belirten Bakkal, "Şimdi önümüzde 9 maç var. 5 tanesi içeride bir defa bu 5 maça talibiz. 30 puana herkes şöyle düşünüyor; işte rakipler de kazanıyor. Bizim de kazanmamız lazım. Bu dönemde ben hep şöyle söylerim. Biz kazanalım da rakiplerimiz ne yaparsa yapsın derim. Çünkü burada Tuzla ve Menemen'le oynayacağız iki final. Şimdi iyi bir hava oluştu. Camia ve şehir olarak kenetlendik. Artık eşik atlama maçlarımız başlıyor. Onun için de hep beraber olmak hep beraber istemek ve hep beraber enerjiyi tribünle sahaya yansıtmak gerekiyor. Takımdan çok memnunum. İç sahada kayıp istemiyoruz. Dışarıda 4 maç var onları da alabilecek güçteyiz. Ama baktığımızda baraj puanın 40 olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

OKAN DERİCİ: MESUT BAKKAL İLE İVME YAKALADIK

DENİZLİSPOR'DA, sakatlık sonrası tedavi süreci devam eden Okan Derici, teknik direktör Bakkal ile takımın inanılmaz bir ivme yakaladığını, takımı hak ettiği yerlere taşımak istediklerini dile getirdi. Oyunculardan Bünyamin Balat ise, yakaladıkları çıkışı sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

HOROZ'DA ASIM FORMAYI KAPTI

ALTAŞ Denizlispor'un sezon başında Tarsus İdmanyurdu takımından transfer ettiği 23 yaşındaki Asım Hamzaçebi, son maçlarda gösterdiği performansıyla, teknik direktör Mesut Bakkal'ın gözüne girmeyi başardı. 1. Lig'de 4'ü ilk 11'de olmak üzere 13 maçta 388 dakika forma giyen Asım Hamzaçebi, takımın değişmez parçası olma yolunda ilerliyor. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın göreve gelmesiyle birlikte son hamle olarak sahaya sürdüğü futbolcu, oyunda kaldığı sürelerde üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Birçok takımın transfer listesinde olan Asım'ın devre arasında ayrılmasına teknik direktör Fatih Tekke'nin izin vermediği, "İlerde benim banko oynayan futbolcum olacak" dediği öğrenildi. Asım, Kocaelispor deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini ifade etti.