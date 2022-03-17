Horoz’da Başkan Uz umut dolu

Spor Toto 1. Lig'de haftayı bay takım olarak geçirecek olan ve 27 Mart'ta deplasmanda Kocaelispor'la oynayacağı maça odaklanan Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, umut dağıttı. Başkan Uz, Kocaelispor maçına da kazanmak için gideceklerini ve gelecek için takımda ışık gördüğünü dile getirdi. Galibiyet primlerini yükselttiklerini vurgulayan Uz, "Kocaelispor maçına odaklandık. Bizim için rakibimizin kim olduğu fark etmiyor. Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. İnşallah bu zorlu süreçten çıkıp takımımızı ligde tutacağız. Bizim birlik ve beraberlik içinde başaramayacağız, aşamayacağımız engel yok. Ayrıca yönetim olarak aldığımız karar ile galibiyet primlerini 25'er bin liraya yükselttik" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

DENİZLİSPOR'UN GÖKHAN SÜZEN'İ VAR

ALTAŞ Denizlispor'un tecrübeli sol beki Gökhan Süzen, performansıyla fark yaratıyor. Sezon başında transfer yasağının açılması sonrası daha önce 2019 yılında 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı kulübüne dönen 34 yaşındaki futbolcu, takıma büyük katkı yaptı. Horoz'a transfer olduktan sonra oynanan 26 maçın tamamında ilk 11'de forma giyerek müthiş bir istikrar yakalayan Gökhan, takım arkadaşlarına 9 asist yaparak hayati öneme sahip galibiyetlerde çok önemli rol oynadı.