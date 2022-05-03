Denizlispor’da çifte bayram

Spor Toto 1. Lig'de en yakın rakiplerinden Bursaspor'a deplasmanda yenildikten sonra evinde yine rakiplerinden Gençlerbirliği'ni geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup eden Altaş Denizlispor, taraftarına çifte bayram yaşatıp kurtuluş yolunda dev bir adım attı. Horoz, bitime 3 maç kala 42 puana ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip düşme hattındaki 40 puanlı Kocaelispor'un 2 puan ve 4 basamak üzerinde yer aldı.

EN KRİTİK MAÇ MENEMEN

Haftaya sezonun en önemli maçlarından birinde 38 puanla düşme hattındaki Menemenspor'u konuk edecek Denizlispor, sezonu Süper Lig'i garantileyen Ümraniyespor ve Play-Off bileti alan Erzurumspor BŞB'yle oynayarak noktalayacak. Mutlaka ligde kalmak istediklerini belirten teknik direktör Mesut Bakkal, "Avantajı iyi kullandığımızı düşünüyorum. Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu. Herkesin bayramını da kutluyorum, inşallah sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirilir. Oyuncularımızı da kutluyorum, taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, iyi bir taraftar vardı. Şimdi Menemen maçı var, ona hazırlanacağız. Biz avantajı Gençlerbirliği maçında kullandık ama diğer takımlar da kazanıyorlar. Bu yarış sene sonuna kadar devam edecek. İyi bir yol aldık gidiyoruz. Son 10 maçta 7. galibiyet, inşallah bu kritik puanı önümüzdeki Menemen maçı ve ondan sonra oynayacağımız 2 maça iyi bir şekilde yansıtıp bu takımın kümede kalmasını istiyoruz" dedi.



BAŞKAN UZ SAHAYA İNDİ

KARŞILAŞMA sonrası galibiyet sevincini doyasıya yaşamak isteyen Denizlili taraftarlar uzun süre tribünlerden ayrılmadı. Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, futbol şube sorumlusu Necip İrdem ve diğer yöneticiler bol maç sonrası sahaya inerek takımla birlikte, tribünleri selamladılar, yeşil-siyahlı futbolcuların sevinclerini paylaştılar. Uz, "Bu takım kümede kalacak. Taraftarımız ile el ele vererek gemiyi limana yanaştıracağız" dedi.



FİLDİŞİLİ DJEDJE OMUZLARDA

GENÇLERBİRLİĞİ maçının 78. dakikasında 2-1'lik zaferi getiren golü atan Fildişi Sahilli 32 yaşındaki Brice Dje Djedje, bu sezonun en kritik golüne imza attı. 28 lig maçının 24'ünde banko görev yapan ve yeşil-siyahlı formayla ikinci golünü atan Djedje, maç sonrası attığı golü hamile olan eşine armağan etti. Genel menajer Özhan Çetin, maç sonrası zaferin mimarı Djedje'yi omuzlarına alarak tebrik etti



PRİM 20'ŞER BİN TL

ALTAŞ Denizlisporlu futbolcular, G.Birliği galibiyetiyle 20'şer bin TL'lik prim kazandı, bayrama mutlu girdi. Yeşil-siyahlı futbolcular, galibiyeti taraftarlarla kutladı, büyük sevinç yaşadı.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞLER

EVİNDE 4, deplasmanda ise 1 maçta muhteşem geri dönüşlere imza atan Altaş Denizlispor, 15 puan elde ederken, ligde tutunmasını geri dönüşler ile sağladı. Denizli'de ilk yarıda oynanan Balıkesirspor ve Keçiörengücü maçlarında devreyi 1-0 yenik kapayan Horoz, bu maçlardan 2-1'lik galibiyetlerle ayrıldı. Bandırma'da 3-0'dan geri gelip 4-3 kazanan Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal döneminde ise 2 maçta geri dönüşe imza attı.



PES ETMİYOR

Yeşil-siyahlılar, İstanbulspor'a karşı ilk yarı 3-2 yenik durumdan skoru 4-3'e taşıdı, son olarak da Gençlerbirliği maçında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 lehine çevirmesini bildi. Futbol şube sorumlusu Necip İrdem, "Pes etmisorumlusu yoruz. Kazanacağımıza inanıyoruz ve bunun için savaşıyoruz. Takım ruhu da ortaya çıkınca, sonuca ulaşıyoruz. Futbolcularla gurur duyuyorum" dedi.



SEBAHATTİN ALP