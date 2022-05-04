Denizlispor’da nisan bereketi

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altaş Denizlispor, tabiri caizse Nisan ayında kazandığı puanlarla tehlikeli bölgeden uzaklaştı ve kurtuluş ateşini yaktı. Nisan'daki kader maçlarında 3 kez seyircisi önüne çıkan, 3 maçı da gurbette oynayan Horozlar, içerde ve dışarda 2'şer galibiyet, 1'er mağlubiyet aldı, berabere kalmadı.

2022'DE 15 MAÇTA 23 PUAN

NİSAN ayındaki yoğun maç trafiğine deplasmanda Kocaelispor'u 5-1 yenerek başlayan Denizlispor, evinde Tuzlaspor'a 4-2 yenildi. Seyircisi önünde İstanbulspor'u 4-3, Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçen Denizlispor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi, Bursaspor'a aynı skorla kaybetti. Sezona Serhat Gülpınar ile başlayan ve sonrasında Fatih Tekke ile devam eden Horozlar, 2021'de 18 maçta 16 puan topladı ve ligde sondan 2. sırada yer aldı. Yeşil-siyahlılar, 2022'deki 15 maçta can havliyle 26 puana ulaştı. Bu kritik dönemde 15 maçta, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Denizlispor, Ocak'ta 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet 3 puan, Şubat'ta 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, 8 puan, Mart'ta 1 maçta 3 puan, Nisan'da 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet 12 puan olmak üzere 2022'deki 15 maçta 26 puan topladı.

26 PUANIN 23'Ü MESUT BAKKAL'DAN

DENİZLİSPOR, teknik direktör Mesut Bakkal'ın dümene geçmesiyle kurtuluş yolunda önemli adım attı. Şubat 2022'de Denizlispor'da göreve başlayan tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal ile sezonun en verimli dönemini yaşayan yeşil-siyahlılar, 12 maçta 23 puan topladı. 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Bakkal, sihirli dokunuşu ile Horoz'u içinde bulunduğu cendereden çıkarma başarısını gösterdi. Yeşil-siyahlılar, maçbaşına 1.91 puan ortalaması yakalayan Bakkal ile ligde tutunma yolunda çok büyük avantaj sağladı.

■ SEBAHATTİN ALP