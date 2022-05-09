Horoz’dan müthiş zafer

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Altaş Denizlispor, evinde düşme hattında yer alan Nasadoge Menemenspor'u 2-1 yenerek kurtuluş yolunda büyük avantaj yakaladı. 7. dakikada Mayi ceza sahası içine girdi ve geriye çıkardı. Ömer gelişine vurdu: 1-0. 19'da Kehinde'nin sert şutunda kaleci Abdülkadir son anda topu kornere çeldi. 23'te Abdullah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen kaleci Abdulkadir, topu elinden kaçırdı. Abdulkadir'den seken topu Ahmet filelere gönderdi: 1-1. 34'te topla buluşan İlhan arka direğe ortaladı. Mayi'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa Aissati'nin sert şutu üstten auta gitti. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.





İLHAN DİREĞE TAKILDI

51. dakikada Aissati'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Muhammed Gönülaçar arka direkte kafayla içeriye indirdi. Muhammed'in indirdiği topta Ömer'in şutunu savunma çizgiden çıkardı. 74'te orta sahada topu kapan Bekir'in ceza saha dışından sert şutu kaleciden döndü. Topu takip eden İlhan'ın şutu direkten döndü. 76'da sol kanattan Erdal'ın içeriye yaptığı ortayı savunma kafayla uzaklaştırdı, dönen topa ceza sahası dışından gelişine sert vuran Lopes'in şutu filelerle buluştu: 2-1. 90+2'de Bekir çıkardı Lopes vurdu, sonuç gelmedi, karşılaşma 2-1 bitti.



ÖMER GOLLERE DEVAM

Denizlispor'un yıldız golcüsü Ömer Şişmanoğlu, Menemenspor filelerini de boş geçmedi. 33 yaşındaki forvet, bu sezon ligdeki 12. golüne imza attı. 25 maçın 24'ünde banko görev yapan Ömer, golleriyle Horoz'u sırtlamaya devam ediyor.

ZORUNLU DEĞİŞİM

Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, Gençlerbirliği maçı kadrosunda zorunlu iki değişiklik yapmak zorunda kaldı. Sarı kart cezalıları Gökhan Süzen ve Özer Özdemir'in yerine Erdal Akdari ve Ismail Aissati 11'de başladı. Sakat olan Hakan Çinemre kadroya alınmadı. Horoz'da, Ali Eren Yalçın ile Bünyamin Balat yedek başladı. Nasadoge Memenenspor teknik sorumlusu Recep Yazıcı ise 1-1 berabere kaldıkları Tuzlaspor maçı 11'inde iki değişiklik yaptı. Yazıcı, Denizlispor forması da giymiş olan Muhammet Himmet Ertürk'ü yedek oturturken, Kerem Paykoç'u kadroya almadı, Enes Sağlık ve Kehinde ile maça başladı.

MARATON TRİBÜN KRİZİNİ UZ ÇÖZDÜ

DENİZLİSPORLU taraftarlar maç öncesi maraton tribününe giremeyen diğer taraftarlar için yeşil-siyahlı kurmaylara, "Yönetim uyuma taraftarlar dışarda" sloganı ile tepki gösterdi. Gençlerbirliği maçında maraton tribünü (I) bölümü bloke olduğu için dışarıda kalan taraftarların imdadına kulüp başkanı Mehmet Uz yetişti. Maraton tribünü giriş turnikelerinin olduğu bölüme giderek sorunu çözen Uz, taraftarların maça girmesini sağldı. Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin kişi izledi.

İKİNCİ KEZ RAKİP OLDULAR

Altaş Denizlispor ile Nasadoge Menemenspor tarihlerinde ikinci kez rakip oldular. İki Ege temsilcisi sezonun ilk yarısında Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede 0-0 berabere kalmıştı. Ege derbisinde 2-1'lik galibiyete imza atan Horoz, hayati bir 3 puan aldı, rakibine karşı ilki yaşadı. Galibiyet golünü kaydeden Portekizli sağ bek Tiago Lopes, Denizlispor'a hayat verdi. Lopes, 4-3'lük İstanbulspor zaferinde de müthiş bir gol atmıştı.



HAYATİ BİR GALİBİYET (MİNİ YORUM HAYRİ ÜLGEN)

Denizlispor, Menemen önünde gerçekten muhteşem bir galibiyete imza atarak düşme hattının üzerine çıkıp hayat olarak taraftarlarıyla beraber nefes almış oldu. Bu Menemenspor karşısında bu galibiyet, belki Denizlispor'u düşürmeyecek. Ama her şeye rağmen matematiksel olarak hale en az 1 puana ihtiyacı var. Ömer Şişmanoğlu bu sezon attığı gollerle hem kendini yeniden futbola bağladı hem de Denizlispor'un hayat suyu oldu. Mesut Bakkal ve öğrencileri eğer bu sezon bu ligde kalırlarsa büyük bir işi başardılar demektir. Son söz de başkan Mehmet Uz'a... Uz'a bir lafım var; Seni gönülden kutluyorum çünkü Mesut Bakkal'ı getirerek çok önemli bir işi başardın. Bu başarıda önümüzdeki hafta göreceğiz. Çünkü Denizlispor zoru başardı...





SEBAHATTİN ALP