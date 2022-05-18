Horoz hedefini büyüttü

ALTAŞ Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantilediklerini ve çok mutlu olduklarını belirtti. 2021-2022 sezonunun ilk maçından 10 gün önce göreve geldiklerini, zaman kaybetmeden transfer tahtasını açıp kısa sürede takımı oluşturduklarını belirten başkan Uz, "Göreve geldiğimiz gün açıkladığımız hedefe ulaştık. Mevcut şartlarda en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah bundan sonra hedeflerimiz daha büyük olacak" dedi. Uz, şöyle konuştu: "Sezonun ilk 3 haftası neredeyse bizim için yok gibiydi. İmkanları, yapabileceklerimizi ve şartları göz önünde bulundurarak, hayal kurmadan gerçekler üzerinden yolumuza devam ettik. İlk hedefimiz takımı ligde tutmaktı. Çok zor dönemler geçirdik ancak hiçbir zaman yılmadık.

"ÇITAYI YUKARILARA ÇEKECEĞİZ"

Özellikle Mesut Bakkal hocamızın göreve gelmesiyle çok iyi bir çıkış yakaladık ve son güne kadar bunu sürdürerek hedefimize ulaştık. Denizlispor camiası ligde kalma değil, şampiyonluk sevinci yaşaması gereken bir kulüp. Yeni sezonda çıtayı yukarılara çekeceğiz. Hedefimize ulaşmamızda emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ■ SEBAHATTİN ALP

ISMAİL AİSSATİ ERKEN VEDA ETTİ

DENİZLİSPOR'DA, yaprak dökümü başladı. Yeşil-siyahlı takımın, Ümraniye ile oynanan maç sonrası kümede kalışını ilan etmesinin ardından Faslı oyuncu Ismail Aissati yöneticilerle görüşüp takıma erken veda etti. Erzurum BŞB maçı öncesi ailesini de alıp ülkesine giden oyuncuya izin verildi. Cezalı olan Gabonlu forvet Kevin Mayi'nin de izin alarak ülkesine döndüğü öğrenildi. 34 yaşındaki Aissati, 22 maçta 1564 dakika süre aldı, 4 asist yaptı. 29 yaşındaki Mayi ise, 22 maçta 5 gol attı, 3 asist yaptı.