Denizlispor’da kongreden vazgeçildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu olarak göreve devam edeceklerini bildirdi. Uz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Ağustos ayında kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüpte göreve geldiklerini ve takımı ligde tutmayı başardıklarını belirtti.

Sezonun bitmesinin ardından yönetimde kalıp kalmama konusunda önemli görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Uz, "Bu görüşmelerde destek konusunda olumlu sonuçlarla ayrıldık. Bunun yanı sıra göreve devam etmem konusunda kamuoyundan da büyük destekler geldi. Yaptığımız istişareler sonucunda kulübümüzü yeni bir belirsizliğe sokmamak için göreve devam etme kararı aldık" dedi.

'KAYBEDECEK ZAMAN YOK'

Denizlispor'un kongrelerle kaybedecek zamanının olmadığını belirten Uz, şunları kaydetti: "Bir gün değil, bir saat bile zaman kaybetmemek gerekiyor. Mevcut kadromuzu korumak için oyuncularımızın alacaklarını ödeyip, takımımızı bu ay sonunda toplamak ve yeni sezon hazırlıklarına başlatmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kısa vadeli bu hedefimizin ardından orta ve uzun vadeli planlarımızın da çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızın arasında şirketleşme çalışmaları da olacak. Görev almayı düşünmeyenlerle yollarımızı ayırabiliriz."

MESUT BAKKAL'LA GÖRÜŞME ZAMANI

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un geçtiğimiz hafta İstanbul'da olması nedeniyle teknik direktör Mesut Bakkal ile daha önce yapılması planlanan kritik görüşme bugün yapılacak. Geçen sezondan alacağı olan Bakkal'a yapılacak ödeme planı ve yeni sezon için oluşacak rakamların ele alınacağı görüşme öğleden sonra gerçekleşecek. Yeşil-siyahlı kurmayların Bakkal ile anlaşma sağlanamadığı takdirde yeni sezon için B planını devreye sokacağı öğrenildi.

ÖZHAN ÇETİN KRİZİ

Denizlispor'da yönetim, futbolcularla anlaşma sağlandıktan sonra teknik direktör Mesut Bakkal ile masaya oturacak. Sezon içerisinde futbolcularla arasında gerilim yaşanan genel menajer Özhan Çetin ile yeni sezonda çalışmak istemeyen yeşil-siyahlı kurmaylar, konuyu teknik direktör Bakkal'a iletecek. Bakkal, Özhan Çetin'i bırakmak istemeyip, yeni sezon için anlaşmaya yanaşmak istemediği takdirde, başka isimler ile temasa geçilecek. ■ SEBAHATTİN ALP