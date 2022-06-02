Horoz’un B planı hazır

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda zirveye oynayacak bir takım kurma planları yapan Altaş Denizlispor yönetimi, sürpriz bir teknik direktör adayını gündemine aldı. Yeşilsiyahlı kurmaylar, geride kalan sezonda Horoz'u uçurumun kenarından alıp kümede bırakan teknik patron Mesut Bakkal'la anlaşma sağlayamazsa B planını hazır tutuyor. Denizlispor'da tüm gözler başman Mehmet Uz ile teknik direktör Mesut Bakkal görüşmesine çevrilirken, kulislerde yeni teknik direktör isimleri dolaşmaya başladı.

İKİ ANTRENÖR GÜNDEMDE

Altaş Denizlispor, teknik patron Mesut Bakkal ile anlaşma sağlanamadığı takdirde yeni sezon için 2012 yılından bu yana çalıştığı kulübü Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu ile temasa geçti. Horoz'un B planının Hüseyin Eroğlu olduğu, bu isimle de anlaşma olmaması durumunda en son 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'u çalıştıran İrfan Buz'la görüşüleceği konuşuluyor. Almanya doğumlu 49 yaşındaki Hüseyin Eroğlu, teknik direktörlük kariyerine Bucaspor altyapısında başladı. ■ SEBAHATTİN ALP

FUTBOLCULARA İYİLEŞTİRME VAR

ALTAŞ Denizlispor yönetiminin, geçen sezondan kalan prim ve maaş alacaklarını yatırdığı futbolcuların yeni sezon için alacakları ücretlerde iyileştirme yapacağı öğrenildi. Geçen sezon cüzi rakamlara oynayan ve sezonun yükünü çeken yeşil-siyahlı futbolculara iyileştirmede öncelik verileceği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİMDE BAZI İSİMLER BIRAKIYOR

ALTAŞ Denizlispor'da, 20 olan yönetici sayısında küçülmeye gidileceği açıklandı. Yeşil-siyahlılarda, Taner Atilla, Ali Yörümez, Mehmet Teke, Recep Dayı, Ersen Kaplan'ın yeni sezon öncesi yönetimden ayrılacakları öne sürülürken, Mehmet Uz, Hikmet Olgun, Necip İrdem, Fethi Akcan'ın devam edecek isimler arasında olduğu öğrenildi.

DENİZLİSPOR'DA SPONSOR DEVAM

GEÇEN sezon Denizlispor'a isim sponsoru olan Altaş, yeni sezonda da yeşil-siyahlıların isim sponsoru oldu. Denizli'nin en değerli markalarından olan Altaş Yatırım, Denizlispor'a destek konusunda fedakarlıktan kaçınmadı ve geçen sezonki rakamlara yüzde yüz zam yaparak 2022-2023 sezonu için de isim sponsorluğunu üstlenerek jest yaptı. Başkan Mehmet Uz, maddi-manevi destekleriyle hedefimize ulaşmamızda lokomotif görevi üstlenen Altaş Yatırım'ın, önümüzdeki sezonda da yol arkadaşımız olması ile ilgili görüşmelerimiz olumlu sonuçlanmıştır. Altaş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hüseyin Altaş'a ve tüm Altaş Yatırım Ailesine teşekkür ederiz" dedi.