Denizlispor’a Başkan Mehmet Uz garantisi

SPOR Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, 25 Haziran'da verilecek yeni sezon çalışmalarına tam kadro çıkacaklarını açıkladı. Uz, beklenen ve özlenen Denizlispor'u yaratmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Taraftarların özlediği takımı yaratmak için yönetim olarak gece ve gündüz çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen başkan Uz, "Taraftarlarımız merak etmekte haklı. İç transfer görüşmelerimiz hemen hemen noktalanmak üzere. Gelecek hafta başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarımıza tam kadro olarak hazırlanacağız. Yeni sezonda beklentilerin üzerinde olan bir takım olmak istiyoruz. Bunun içinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" diye konuştu.



■ SEBAHATTİN ALP

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